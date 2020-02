Pati Chapoy le dice ‘tonta’ a Flor Rubio por entrevista

Pati Chapoy le dice ‘tonta’ a Flor Rubio por la entrevista que le realizó a Adrina Lavat, ex esposa de Rafa Márquez.

Además la conductora de ‘Ventaneando’ criticó la forma de trabajar de Flor Rubio.

La periodista de espectáculos es una de las más reconocidas dentro del espectáculo mexicano, así como por su amplió poder que tiene en TV Azteca, lugar donde ahora trabaja Flor Rubio.

A pesar de que Flor Rubio también es periodista de espectáculos, no tiene la vieja escuela de Pati Chapoy, por lo que tendrá algunas diferencias con una de las máximas cabezas de la televisora del Ajusco.

Se ha comenzado a especular que Pati Chapoy habló mal de Flor Rubio, quien es la encargada de los espectáculos del programa matutino ‘Venga la Alegría’.

Todo por una entrevista que le realizó Flor a Adriana Lavat, ex esposa del ex futbolista Rafa Márquez, la pregunta que le realizó fue sobre la demanda que le interpuso a su ex pareja, por lo que al contestar explotó contra los periodistas.

Por lo que el periodista de espectáculos Alejandro Zuñiga, explicó que los comentarios de Pati Chapoy fueron sobre “Flor Rubio no sabe manejar a su personal”.

Cabe mencionar que Pati Chapoy siempre se ha metido en polemicas, como la que tuvo hace unos meses con Yuridia, quien llegó al aeropuerto de Mérida, donde una reportera de Ventaneando acosó a la cantante, al grado de querer subirse a su camioneta para conseguir una entrevista.

Pati Chapoy presume cintura de avispa a sus 70 años

¡Pati Chapoy presume cintura de avispa a sus 70 años! La periodista de espectáculo más polémica de nuestros tiempos y líder de Ventaneando en más de una ocasión ha demostrado que se mantiene vigente pese al paso de los años. Y esto también se traduce a su físico pues Pati Chapoy a la edad de 70 años demostró con una fotografía en Instagram que no hay que ser una veinteañera para tener una esbelta figura.

