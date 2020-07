Pati Chapoy habla de Jorge Zarza. La semana pasada Tv Azteca causó un gran escándalo luego de que su noticiero matutino, Hechos AM fuera cambiado por completo. Y es que no solo le quitaron horas en pantalla a Jorge Zarza, sino también pusieron a nuevos periodistas que dejaron mucho qué desear. Ahora que salió a la luz el despedido de Zarza, hay muchas preguntas.

El periodista ha estado en la televisora por más de 20 años, al igual que otras personalidades como Javier Alatorre y Pati Chapoy, es un elemento que todos los espectadores de televisión Azteca conocen desde hace muchos años, por lo que su salida molestó a muchos.

Ahora la Chapoy habló en uno de los recientes programas de Ventaneando sobre la salida de Zarza y aclaró el futuro del periodista en la empresa y en la pantalla chica.

Pati Chapoy sobre Jorge Zarza

Durante su programa, Chapoy aseguró que Jorge Zarza tendrá su propio programa dentro de Azteca que será una vez a la semana y hablará del tema más relevante de los últimos días. Si bien esto no convence a muchos, pues no hay aviso de algún programa nuevo, muchos creen probable esto, pues Zarza lleva varios años fiel a su empresa.

Por otro lado muchos aseguran que sería Carlos Loret de Mola quien sustituiría a Zarza durante Hechos AM, y es que el nuevo formato de “Aquí entre nos” no está convenciendo a la audiencia quienes dicen que los periodistas no están preparados para estar al frente y ha perdido la seriedad.

Así Pati Chapoy habla de Jorge Zarza y su futuro en la televisión.

