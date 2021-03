Pati Chapoy estalla contra Sarita: “Ella dejó morir a José José”

La conductora Pati Chapoy arremetió contra la hija del fallecido José José, Sarita Sosa, luego de que saliera ante las cámaras para hablar del tema.

Con enojo y mucha seguridad la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, la señaló como una de las responsables de que el cantante muriera.

Las polémicas declaraciones de Chapoy surgieron luego de que Sarita Sosa diera una entrevista al programa Primer Impacto. En este, aseguró que ya perdonó a sus hermanos a pesar de que la criticaron por presuntamente no haber cuidado a su padre mientras vivía con ella.

En cuanto se le cuestionó sobre el testamento de su padre, Sarita argumentó que no puede hablar del tema, porque prefiere dejárselo a sus abogados.

“Los perdono, obvio, como cristianos nuestro deber es perdonar. Perdona, pero también no te dejes pisotear, que es lo que me decía mi papá. De lo que yo sé, él hizo sus cosas con sus abogados… Te soy muy honesta, para mantener la paz yo no me meto en nada, nada más le digo a los abogados ‘ustedes saben lo que hacen'”, afirmó.

El contundente mensaje de Pati Chapoy a Sarita Sosa

Ante esto, Marysol Sosa y Laura Núñez fueron al programa de Ventaneando para responderle a Sarita Sosa, y reafirmaron que jamás se preocupó por la salud de José José.

“Cuando nos dicen que es cáncer lo que tiene se llamó inmediatamente a Sara y le dice José ‘deposítame porque me tienen que empezar mi primer quimio’ y ella le niega su propio dinero”, recordó Laura Núñez.

Esto fue suficiente para que Pati Chapoy estallara contra Sarita Sosa y aseguró que si José José murió fue por su culpa.

“Su hija no continuó en Estados Unidos el tratamiento y si alguien dejó morir a José fue ella”, dijo.

Además de esta afirmación, la conductora se aventuró a decir que probablemente hubo un envenenamiento hacia El Príncipe de la Canción por parte de su viuda Sara y Sarita Sosa.

“No me extraña que esta jovencita de pronto con una cara que no es la de ella esté haciendo unos señalamientos que no le corresponden porque ella no vivió lo que ustedes vivieron y gracias al Instituto de Nutrición que lograron salvar a tu papá del posible envenenamiento que tanto ella como su mamá hicieron con tu papá”, finalizó Pati Chapoy.

