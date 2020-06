Pati Chapoy despreció a Karla Panini. Luego de que Panini apareciera en entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante, muchos se preguntaron por qué la periodista de espectáculos no habría tenido esa tremenda exclusiva. Ahora se sabe que la Chapoy no la quiso y por esto es que Panini se fue con quien quedaba.

Luego de que Panini diera su versión de la historia, Rosario Murrieta, jefa de información del programa Vengantaneando comentó que Panini y Américo Garza querían ser entrevistados por Pati, sin embargo la periodista se negó.

La razón que dio la cotizada periodista fue que tenía que viajar a Monterrey y debido a la situación del país, no quería tomar riesgo de subirse a un avión. ¿Será? Aún hay más.

Karla Panini quería una entrevista “a modo”

Y es que también se mencionó que la ex lavandera quería lo que se conoce como “una entrevista a modo”. Al lado de esto Murrieta también dijo que la pareja había quedado insatisfecha con el trabajo de Infante puesto que no les habían preguntado lo que ellos querían.

Si bien Pati rechazó tener esta “gran” exclusiva, la periodista recalcó que no dejarán de hablar de la pareja, pues todavía quedan “muchas cosas” qué contar sobre el tema. Recientemente parecía que ambos querían enterrar de una vez por todas su pasado de traición, sin embargo las redes no lo olvidarán y la entrevista que dieron no les ayudó mucho. Así Pati Chapoy despreció a Karla Panini y no quiso su entrevista. Ahora el público pide entrevista con los familiares de Luna.

"La Parcera" fue asistente de Karla Luna y Karla Panini durante su época como "Las Lavanderas", ¡tacha de sociópatas a la pareja conformada por Panini y Garza! #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/Lh5n68WszN — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 1, 2020

Recuerda que puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Radio Fórmula.