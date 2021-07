Pati Chapoy arremete contra Lupillo Rivera por su disputa con Mayeli Alonso

El escándalo no de la tregua a Lupillo Rivera, pues en medio de la disputa que mantiene con su ex pareja Mayeli Alonso, Pati Chapoy tundió al cantante de regional mexicano por sus conductas. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Hace algunos días, Lupillo Rivera y Mayeli Alonso se enfrascaron en una pelea mediática en la que el cantante se lanzó contra la empresaria por unos videos en los que se ve a sus hijos Lupita y L’Rey en una fiesta con hombres en poca ropa.

“No hay excusas por este tipo de actos… bajarse los pantalones enfrente de mi hija Lupita y mi hijo L’Rey en dos ocasiones…”, escribió Rivera en sus redes sociales.

Ante esto, Mayeli no se quedó callada y respondió a su ex pareja diciendo: “Yo creo que tú sabes Lupe, perfectamente, que si alguien cuida bien a mis hijos, soy yo. Tal vez te molestó ver que ya era tarde y la niña andaba conmigo. Te molestó lo que pasó”.

Los acalorados comentarios de Lupillo Rivera desencadenaron una serie de críticas por parte de la cabeza del programa “Ventaneando”, Pati Chapoy.

“Entre tú y yo Lupillo, tú ex esposa no tuvo nada que ver con que el otro tipo se bajara los pantalones”, dijo la periodista para luego asegurar que uno no puede controlar la acciones de otros.

Además, Chapoy recalcó que esta no es la primera vez que el hermano de Jenni Rivera es controlador con sus ex parejas: “Yo lo que no entiendo es que los hombres siguen insistiendo con el dominio de la anterior pareja”.

