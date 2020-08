Participantes de ‘Survivor México’ a punto de morir envenenados. El pasado domingo 9 de agosto se presentó un nuevo episodio del programa Survivor México, donde en vez de ser emocionante fue preocupante.

Todo comenzó cuando los participantes de las tribus Kuakali y Oselokali estaban en el campamento. Zelma e Isbo se encontraron una raíz que les había parecido a una yuca por lo que algunos participantes decidieron probarlas para tener algo que comer.

A los participantes Miguel Ángel y Alex Sirvent se les hizo muy fácil probar la raíz, pero, al parecer era venenosa, ya que los dos tuvieron reacciones que pusieron su vida en peligro. El público quedó atónito con la reacción que ambos pues preocupó lo que les pudiera pasar.

Álex Sirvent enfrenta la muerte

Los participantes reaccionaron de una forma muy fuerte, Miguel no paraba de repetir que no era el sabor lo malo, si no la sensación de ardor que sentía en su boca. Mientras que Alex no paraba de moverse y gritar por todo lados, atrayendo tensión dentro del reality de TV Azteca.

La doctora del programa llegó al lugar del suceso y tuvo que aplicarles a los dos participantes inyecciones, después de eso los dos fueron llevados a un hospital para tener una mejor una atención médica.

Después de chequeos y exámenes, los dos participantes pudieron volver a reincorporarse al programa y toda esta situación paso a ser una mala experiencia. Así los participantes de ‘Survivor México’ estuvieron a punto de morir envenenados.

Con información de Tribuna