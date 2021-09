Participante de “La Voz Argentina” acusa a Ricky Montaner de maltrato

Una participante del reality de canto “La Voz Argentina” recurrió a sus redes sociales para compartir su experiencia durante su paso por el programa, revelando que vivió maltrato y mal uso de su imagen por parte de su coach, Ricky Montaner. ¿Cómo reaccionó el público? Aquí te lo contamos.

“Yo estoy enojada con el programa. Estoy evaluando hacer una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen“, aseguró Jéssica Amicucci, ex participante de La Voz Argentina, mientras realizaba una transmisión en vivo.

De acuerdo a Jéssica, quien en la competencia se hacía llamar Jess Maison, está decepcionada con la producción del reality, pues durante la batalla que realizó con Esperanza Careri (ambas del equipo Mau y Ricky) se vio al aire un conflicto en el que su imagen habría sido perjudicada por la edición.

“Yo me anoté en un concurso que está armado. En La Voz Argentina el trabajo y el esfuerzo no vale nada, no sirve nada en el concurso. Mi sueño era dedicarme a cantar, por eso me anoté. Lo único que quería era tener un momento para demostrar, me ha costado mucho todo, hice castings toda mi vida”, señaló la ex participante visiblemente molesta.

Así se desarrolló la batalla en la que Ricky Montaner habría “gritoneado” a la participante

Jéssica Amicucci se refirió a la acalorada batalla que vivió luego de competir contra otra de las participantes del equipo de Mau y Ricky, Esperanza. Las artistas cantaron a dueto el tema Love on top de Beyoncé.

“La verdad, yo no estoy acostumbrada a cantar esta canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. ¿Puedo ser honesta? Si estaba muy nerviosa, también tuvo que ver con eso. Fue muy difícil realmente“, explicó tras ser “regañada” por Mau y Ricky Montaner.

“¿Por qué lo dices? ¿Por la canción?”, indagó Ricky. “No, fue difícil trabajar juntas. Voy a ser honesta: hubo dos ensayos en los que no quiso cantar. Y yo, aunque esté enferma, voy y canto igual”, aseguró Jéssica.

“¿Pero la llamabas a ella y querías, aunque sea a la distancia, repasarla?”, intervino Lali Espósito mientras las participantes exponían sus internas sobre el escenario. “Le dije, pero ella me dijo que prefería no hablar conmigo…“, sostuvo.

Visiblemente molesto, Ricky Montaner se puso de pie y se dirigió hacia Jéssica. “Por más que ella (por Esperanza) no haya querido cantar, en la parte en la que desafinaste estabas cantando sola“. “Pero de los nervios”, le respondió ella. “Sí, mi amor, pero están nerviosos todos”, contrarrestó el famoso.

