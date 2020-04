Participante de ‘Enamorándonos’ se suicida

View this post on Instagram

🙏🏻🙏🏻Lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Y cuando alguien se va tan pronto nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. . . . 🙏🏻🙏🏻La pérdida de un ser querido; amigo o alguien que conocimos; duele y no se puede entender. 😢 . . 🙏🏻🙏🏻Lo único que nos consuela es pensar que ahora está en un lugar mejor que nosotros; espero que el tiempo sea nuestro mejor consuelo para su familia, amigos y todos los que lo conocimos y quisimos. . . . 🙏🏻🙏🏻Me encuentro tan afectada porque un joven lleno de vida merece vivir; y superar cualquier dolor y tristeza que viva. Y más aún cuando la misma persona se quita la vida, pero nunca debemos juzgar a los que lo hacen, ellos solo quieren acabar con su dolor; más no con sus vidas. . . . 🙏🏻🙏🏻La depresión y la salud mental es tan importante como la salud física. Cada cabeza es un mundo, uno nunca sabe lo que estás personas están pasando, y más cuando deciden callarlo. Este tipo de tragedias irreparables nos recuerda que si nos sentimos así debemos buscar ayuda psicológica a tiempo y lo más importante buscar a Dios. . . . 🙏🏻🙏🏻Este país es un reto muy grande para nosotros los inmigrantes, no todas las personas están preparadas emocionalmente para vivir solos, en ciudades difíciles como New York. . . 🙏🏻🙏🏻Dios te ama sin importar lo que hayas hecho, sin importar cuantas veces te equivoques, sin importar cuantas veces falles. . . 🙏🏻🙏🏻Dios te ama y te perdona como ningún ser humano puede hacerlo. BUSCA PRIMERO REFUGIO EN DIOS Y DESPUÉS EN EL HOMBRE. . . 🙏🏻🙏🏻En Dios todo lo puedes, en él todo lo superas. PARA DIOS NADA ES IMPOSIBLE. . . Descansa en Paz Miguel. Que Dios te tenga en su Gloria!