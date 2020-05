Parodia racista de Jimmy Fallon. Un video del famoso presentador ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales pues muestra una parodia que realizó en el año 2000 en donde se disfrazó de una persona de color, algo que es considerado sumamente racista. Ahora piden que se retire de la televisión.

El llamado “blackface” o “cara negra” es una mala práctica teatral que consiste en pintarse la cara color café para imitar los rasgos de una persona de color, en Estados Unidos es tan mal visto debido a que muchas personas utilizaban esto como “un disfraz” y hacían burla a las personas.

El video está circulando ya en las redes sociales y si bien no está completo, la parte que se muestra no deja muy bien parado al presentador.

En el video aparece Fallon haciendo una parodia del programa Saturday Night Live durante el año 2000, hace 20 años, en la imagen se muestra imitando a Chris Rock. El video no debía ver la luz, pues al final decidieron no lanzarlo por considerarse ofensivo, sin embargo ahora piden “cancelar” a Jimmy Fallon y su programa.

El video compartido tiene una leyenda: “NBC despidió a Megan Kelly por mencionar la cara negra. Jimmy Fallon actuó en NBC en cara negra”. Esto hace mención a la despedida de Kelly luego de sus controversiales comentarios sobre el “blackface”.

#jimmyfallonisoverparty if ur trying to see what he did pic.twitter.com/5K2eAH7Vjn

— s🅰️m🐀 (@chefboyohdear) May 26, 2020