“Pareces puerco”: la crítica de Silvia Pinal que hizo que Frida Sofía dejara de comer

Frida Sofía continúa destapando episodios que ella misma califica como “oscuros” de su vida a manos de algunos miembros de su familia. En esta ocasión, la joven relató algunos de los regaños que vivió por parte de su abuela.

Durante su aparición en el nuevo programa de Lucía Méndez, Frida Sofía relató el momento en el que Silvia Pinal mostró desagradó por cómo lucía la figura de la joven.

“Una vez que regresé del internado me vio chuby y me dice: ‘no, tú no pareces Pinal, pareces puerco'”, señaló la hija de Alejandra Guzmán.

De acuerdo a sus declaraciones, el comentario más tarde generaría inseguridades con respecto a sus hábitos alimenticios. Prueba de ello fue que se volvió muy selectiva con sus alimentos, y en un punto dejó de comer.

“Me regresé (al internado) y yo así de ‘¿eso es frito?’, entonces ya no comía nada, o sea, fue horrible“, aseguró Frida Sofía.

Si bien en su momento los comentarios sobre su figura la herían, la joven no tardó en resaltar las cualidades que más le gustan de su abuela, haciendo hincapié en su responsabilidad.

“Siempre ha sido una mujer muy orientada en lo que es la belleza, en lo que es el glamour, lo disciplinada que es y su sentido del humor“, agregó.

La familia Guzmán- Pinal en el ojo del huracán tras las declaraciones de Frida Sofía

Fue hace unas semanas que la modelo Frida Sofía impactó al mundo con sus acusaciones hechas contra Enrique Guzmán por presunto abuso sexual.

Desde entonces, varios miembros de la familia han salido a dar su versión de la historia, incluyendo a la madre de la joven, Alejandra Guzmán.

Allí, la cantante afirmó que decidió romper el silencio porque la situación ya rebasó los límites, y no afecta solo a su padre, sino a ella y toda la familia.

“Te ofrezco Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos. Te ofrezco todo mi corazón y mi amor porque yo te parí”, indicó la intérprete de Yo te esperaba.

