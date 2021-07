La presentadora de noticias Paola Rojas reveló a sus seguidores que está lista para volver a los foros de televisión luego de superar su contagio por coronavirus.

A través de un breve video, la periodista compartió la buena nueva con sus millones de seguidores, mostrándose contenta por la noticia de su regreso al noticiero matutino.

“Ya me curé. Me fascina poder saludarlos, más que nunca me da muchísimo gusto poder estar de vuelta en este estudio, poderlos saludar, poderles compartir información. Estuve unos días guardada y la verdad es que con malestares espantosos”, dice en el clip compartido en Twitter.

Además de informar sobre su reincorporación a la programación de Televisa, Paola se tomó el tiempo de invitar a la población a no bajar la guardia y seguirse cuidando.

“Espero que nunca, nunca, nunca les dé COVID, por favor, cuídense, evítenlo. Es una enfermedad espantosa, pero que por fortuna logré superar y estoy aquí, encantada de que me acompañen“, agregó la famosa.

Te puede interesar:

Paola Rojas impacta con su abdomen “de acero” y sus fans enloquecen

El Borrego Nava revela romance con Paola Rojas y le llueven críticas

Paola Rojas dio a conocer su contagio por Covod-19

Fue hace unas semanas que la comunicadora reveló su estado de salud y confirmó su contagio por Covid-19. En ese momento, indicó que como medidas de seguridad se encontraba aislada de su familia y siguiendo tratamiento.

“¡Tengo tantas ganas de volverlos a abrazar! Cruel el Covid, que te aleja de tus amores. Espero muy pronto estar mejor. Gracias por sus mensajes tan cariñosos y deseos de recuperación”, escribió en sus redes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen