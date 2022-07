Pamela Reynolds lista para representar la historia boqueña

Las fiestas en honor a la Señora de Santa Ana están a nada de llenar de alegría las plazas y calles del municipio de Boca del Río, una de las festividades más importantes para los boqueños tendrán como Doncella del Mar a Pamela Reynolds quién con honor y pasión protegerá la historia de esta tradición boqueña.

“Para mi es un orgullo, yo he representado Boca del Río desde muy pequeña en el ámbito deportivo, es algo que creo yo llevo en la sangre, en el corazón y yo espero hacerlo con mucho respeto, con mucha alegría y poder poner en alto a las mujeres y sobre todo a las mujeres boqueñas” comentó Pamela.

Como cada año, las fiestas de Santa Ana traen consigo diferentes actividades con la intención de incentivar la pasión y alegría al mismo tiempo que se difunde la historia y cultura de los boqueños.

“La fiesta cuenta la historia que hace muchísimos años los pescadores boqueños en este caso, pues encontraron la estatua,de la señora de Santa Ana en el mes de julio y a partir de de estos se dan cuenta que en el mes de julio la pesca aumenta, entonces los pescadores, se lo atribuyeron a la señora de Santa Ana y es por eso que en estas fechas la veneran con las fiestas” Habló la Doncella del Mar electa.

Actividades como la bendición de Lanchas, el recorrido acuático, el baño en la plaza cívica, el filete de pescado relleno de mariscos, el torito gigante, concursos y conciertos, son algunas de las actividades que ayudarán a difundir la importancia cultural de esta tan esperada semana y es por eso que Pamela Reynosa actual Doncella del Mar del 2022, abre la invitación a que formen parte de las actividades y poder salvaguardar la historia.

“Quiero extender la invitación a no nada más a la gente de Boca del Río, sino también a todos los veracruzanos, a todos los mexicanos ¿Por qué no? Yo creo que es muy importante darle la proyección que estas fiestas se merecen sobre todo en un municipio tan importante y que está creciendo a grandes rasgos, y pues entonces están todos invitados a nuestras hermosas fiestas y agradecer a toda la gente que está conmigo, que me apoya, familia, amigos, equipo de trabajo”. Finalizó nuestra actual Doncella del Mar.