El pasado lunes Alejandra Guzmán rompió su regla de “mantenerse alejada de los medios” y acudió a una entrevista con Adela Micha para contar su verdad; allí, la cantante destapó que fue víctima de una golpiza por parte de su ex pareja y padre de Frida Sofía, Pablo Moctezuma.

No pasó mucho tiempo antes de que Moctezuma decidiera responder a dichas acusaciones, y para limpiar su nombre no dudó en sacar a la luz algunos secretos no revelados de la pareja.

En entrevista con De Primera Mano, el empresario negó todo lo que Alejandra Guzmán dijo en la entrevista.

“No me gusta estar en medio del huracán, pero esto realmente ya es una locura; ver a esta mujer haciendo estas acusaciones tan discutidas, porque obviamente conocemos a Alejandra, es una figura pública que no ha dejado de tener problemas con todo el mundo”, indicó.

También, aseguró que “si ha llegado a defenderse de la Guzmán, es porque ella comete muchas imprudencias” cuando se está bajo los efectos del alcohol.

“Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético (ha dado) golpizas a aeromozas, la han bajado de aviones, le han corrido de hoteles, creo que acaba de apuñalar a una persona en Miami, apuñaló a un amigo mío”, agregó Pablo.

Te puede interesar:

Alejandra Guzmán se sincera en emotiva entrevista con Adela: “Frida Sofía está enferma”

¿Frida Sofía miente? Gitana Perla nos revela lo que dicen los astros sobre su polémica con Enrique Guzmán

Pablo Moctezuma contraataca y revela varios incidentes de la cantante

Con respecto a la “golpiza” que la intérprete de Yo te esperaba aseguró haber recibido de su parte, Moctezuma lo negó rotundamente; y si bien señaló que tiene defectos, aseguró que no es un golpeador de mujeres.

“La única vez, que dice que fue la gran golpiza, es porque Alejandra le estaba dando rivotril a Frida de 3 meses de nacida, borracha y le dije ‘¡Qué te pasa! Es una medicina para adultos mayores de 18 años’. Se la arrebaté, me sorrajó un cinturonazo en la cara y ahí empezó la bronca”, relató el empresario.

Además de relatar el incidente, Pablo Moctezuma reveló que mientras estuvo al lado de Alejandra Guzmán ésta lo engañó con un familiar de él.

Aunque no quiso ahondar en el tema ni dar el nombre de dicha persona para no “destrozarla”, el padre de Frida Sofía indicó que “si le sigue rascando, acabará mal esto”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen