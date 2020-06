Pablo Alborán es gay. Este miércoles el cantante despertó a sus fans con un increíble mensaje en donde se declaró abiertamente homosexual y aseguró que no quiere mantenerse más en secreto.

Si bien poco se sabía sobre su vida amorosa, ahora Alborán despejó cualquier duda con un hermoso mensaje de aceptación.

“Estoy aquí para contaros que soy homosexual, no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era” comenzaba su discurso en la publicación que ha hecho en su perfil de Instagram con estas palabras. Y seguía comunicando que: “Mucha gente lo presupone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido. Me he sentido arropado y apoyado. En mi trabajo jamás me he sentido discriminado”, dice en su video.