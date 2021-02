Ozuna tendrá un cameo en la película de “Tom y Jerry”

El cantante puertorriqueño Ozuna tuvo la oportunidad de realizar un cameo en la cinta de “Tom y Jerry”, haciendo su gran debut en la pantalla grande.

En noviembre del año pasado se estrenó el primer tráiler de la película producida por Warner Bros. Y ahora, la misma compañía reveló que Ozuna realizó una aparición especial.

Ozuna realizará una aparición especial en la película de “Tom y Jerry”

De acuerdo con un comunicado de prensa compartido por la agencia del cantante, Ozuna filmó su aparición en un set de la compañía en Leavesden, Inglaterra. En este explicaron que el puertorriqueño es un gran fan de la historia, por lo que aceptó la propuesta inmediatamente.

Por su parte, Ozuna dio una declaración en la que recalcó su agradecimiento por haber sido considerado para esta aparición especial.

“Es algo increíble para mí, una gran oportunidad. Crecí con Tom y Jerry y siempre he amado verlos. Sus shows siempre eran divertidos y me hacían sentir bien. Ser parte de la película me recuerda a esa época. Es fabuloso que todos puedan disfrutar de sus aventuras”, declaró el reggaetonero.

Esta nueva versión de una de las historias más queridas de la televisión, tendrá como protagonista a Chloë Grace Moretz. Además, Michael Peña Rob Delaney, Colin Jost y Ken Jeong completan el reparto de la historia dirigida por Tim Story.

El largometraje contará con escenas de acción en vivo y animación clásica relatando una historia en la que Jerry se muda al hotel más lujoso de Nueva York, en la víspera de una gran boda y Kayla (Chloë Grace Moretz), contrata a Tom para deshacerse del nuevo huésped.

La participación de Ozuna podrá ser vista a partir del 26 de enero en la plataforma de streaming de HBO Max.

