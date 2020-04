“Otro Rollo”, por esto terminó según Adal Ramones. Al parecer el ex conductor de Televisa decidió dar a conocer los verdaderos motivos…

Debemos reconocer que Adal Ramones es un reconocido conductor que gracias a su talento y creatividad se convirtió en un ícono de la televisión mexicana.

De hecho, varios de sus proyectos siguen en la memoria de su público como “Otro Rollo”, que se transmitió de 1995 a 2007 y fue uno de los más exitosos de Televisa.

Sin embargo, el programa terminó de forma inesperada lo que dio pie a rumores sobre los motivos de la televisora para terminar, por lo que el propio Ramones aclaró la situación.

“Ya no quería hacerlo, mucha gente me dice: ‘¿Por qué te quitaron tu programa?’, les digo que no, que yo subí a tocar la puerta y dije que ya no quería hacerlo, quería pasar más tiempo con mi familia, con la mamá de mis hijos y con mi hija, todavía no existía Diego. Me acuerdo que yo subí a decir que ya no quería hacer el programa y me dijeron: ‘¿Qué?, ¿Cómo se te ocurre, ve lo que vendemos?”, comentó.