Oscar 2020: Se filtra supuesta lista de ganadores

Por otro lado Brad Pitt podría ser el ganador al Oscar por ser el Mejor Actor de Reparto, mientras que Laura Dern podría ser la Mejor Actriz de Reparto.

Las votaciones a los premios Oscar se cerraron el 4 de febrero.

Joker, con 11 candidaturas, y 1917, Once Upon a Time in Hollywood y The Irishman, con 10 cada una, encabezan la lista de las favoritas de la 92° edición de los Oscars.

Joker, Ford vs. Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story, Parasite y 1917 compiten por el Oscar a la mejor película este año.