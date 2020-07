Orlando Bloom pierde a su perro. La mascota del futuro padre desapareció la semana pasada y desde entonces tanto él como Katy Perry están en una gran búsqueda por el canino. En redes sociales han pedido ayuda para localizarlo, sin embargo muchos se conmovieron por el mensaje de sus redes:

“No recuerdo un momento en mi vida en el que me haya abierto tanto. La crudeza que he sentido en estos últimos días y noches de insomnio ante la idea de que mi pequeño hombre se haya perdido y asustado, y que no pueda hacer nada para protegerlo, es una pesadilla. Me siento impotente (…) tal vez como tantos otros que están perdiendo seres queridos o no pueden ver a nuestros seres queridos debido a los tiempos”, escribió el actor.