¡Orgullo nacional! Mexicanos se llevan el BAFTA a mejor sonido por “Sound of metal”

¡Continúan los triunfos para México! El pasado domingo se llevaron a cabo los Premios BAFTA 2021, y los compatriotas Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés se llevaron el Premio a Mejor Sonido por “Sound of Metal” en esta ceremonia.

El pasado 11 de abril, La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, anunció a los ganadores de la edición 2021 de los Premios BAFTA en el Royal Albert Hall de Londres.

Los sonidistas mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés han ganado el #BAFTA a Mejor Sonido por la película #SoundOfMetal. ¡Felicidades! 🎉 pic.twitter.com/q9VHIfXQLT — AMACC (@AcademiaCineMx) April 11, 2021

Además de “Sound of Metal”, en la categoría de Mejor Sonido se encontraban producciones como: Greyhound, News of the World, Soul y la multipremiada, Nomadland.

Cabe recalcar que de haber ganado esta última, un mexicano también habría sido galardonado: Sergio Díaz.

Bravo!!!! Y la mezcla de sonido tengo entendido se hizo en México, que orgullo, vamos por el Oscar!!! — chely galván (@gracielagalva15) April 11, 2021

Como era de esperarse, el triunfo de los mexicanos en los BAFTA desató una ola de comentarios en redes sociales, especialmente Twitter. Allí, los internautas los llenaron de elogios por su talento.

Con dicho triunfo, Carlos Cortés, Jaime Baksht y Michelle Couttolulenc han preparado su camino para el próximo 25 de abril, cuando se lleven a cabo los Premios Oscar, ceremonia en donde el trío mexa también ha aparecido.

Sound of Metal, la película que triunfo en los Premios BAFTA

El largometraje, que es una producción original de Amazon Studios, es protagonizada por Riz Amhed, y relata la historia de Ruben, baterista de una banda de heavy metal que pierde el 80% de su capacidad de audición.

La película se estrenó oficialmente en la plataforma Amazon Prime el 4 de diciembre del 2019, y desde ese entonces obtuvo un gran número de críticas positivas por su inclusión.

