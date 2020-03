Omar Fierro casi golpea a Raúl Araiza en pleno programa en vivo. El actor estuvo en la emisión del matutino de Televisa para promocionar la telenovela “Te Doy la Vida”, donde participa.

El actor es el abuelito del niño protagonista de la historia, junto a José Ron y Eva Cedeño.

Quien regresa a la pantalla chica es Omar Fierro, tras haber protagonizado la telenovela “Hijas de la Luna” en el 2019.

El actor llegó a partir de este 23 de marzo a los hogares mexicanos a través de la telenovela “Te Doy la Vida”, la cual se trasmite a las 18:30 horas por el canal de Las Estrellas.

Por lo que acudió a Hoy para promocionar la producción de Lucero Suárez, durante su estancia en el programa el actor que también funge como chef, presentó la sección de cocina, donde realizó un platillo junto a Raúl “El Negro” Araiza.

Durante la sección “El Negro” le confesó a Omar que su mamá Norma Herrera, lo había invitado a comer, pero que ninguno de los dos sabe cocinar.

“Ahorita me vas a enseñar a cocinar porque ayer mi madre me invitó a comer… No sé cocinar”, dijo el conductor.