Omar Fayad reacciona a burlas de Eugenio Derbez tras tener COVID-19. El actor se burló del esposo de su ex mujer, Victoria Ruffo, a través de uno de sus personajes.

El Gobernador del Estado de Hidalgo estuvo contagiado de coronavirus hace unas semanas, afortunadamente ya se encuentra libre del virus.

Quien hace unas semanas causó controversia fue Eugenio Derbez debido a que en su cuenta de Instagram compartió una fotografía donde aparece caracterizado de su personaje de el Diablito, quien siempre traía un cartel en su pecho, ahí el comediante se burló de Omar Fayad, quien tuvo hace unas semanas coronavirus.

Tras haber superado el virus del coronavirus, el gobernador del Estado de Hidalgo comentó para las cámaras de Suelta la Sopa su opinión sobre la imagen que compartió Eugenio Derbez en sus redes sociales:

“La verdad es que lo tomé, me hizo sonreír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto”, comentó.