Oficina de Alejandra Guzmán presentará demanda contra Frida Sofía. La hoguera está que arde y como dice el dicho: el que juega con fuego sale quemado…

Parece que a la oficina de la rockera no le gustó para nada haber sido señalados de ser los proveedores de drogas y alcohol tal y como aseguró Frida Sofía en sus más recientes declaraciones.

Y es que la oficina que hace de manager de la Alejandra no solo atiende asuntos de ésta sino de otras personalidades, de ahí que consideran de gravedad lo vociferado por Frida quien ahora deberá enfrentar los tribunales.

De nada sirvió que su mamá, Alejandra Guzmán, a menos de 24 horas haya salido a desmentir la situación tratando de remediar el incendio arrasador iniciado por su vástaga.

Recapitulemos, en redes sociales Frida dijo lo siguiente:

“Dicen que me dan 12 mil dólares al mes, no, esta gente me canceló mi seguro hace dos años. No la juzgo (a Alejandra Guzmán), porque dentro de sus adicciones no es ella. Otra cosa, esta gente que la rodea es muy mala y muy mentirosa. Esta gente se dedica a mentirle a mi mamá, yo no he recibido ni un centavo”.