Odalys Ramírez regresa a trabajar tras tener coronavirus

Odalys Ramírez regresa a trabajar. Luego de tener coronavirus, la conductora Odalys Ramírez se reincorporó a su trabajo y se mostró muy contenta por estar bien ahora se prepara para enfrentar lo que le resta de la enfermedad. Te contamos los detalles.

Hace 15 días la conductora sorprendió al dar el anuncio de que había salido positiva a covid-19, de inmediato ella y su pareja, Patricio Borghetti se pusieron en cuarentena y avisaron públicamente de su situación para que las personas que habían tenido contacto con ambos se prepararan.

Ahora, tras días de enfermedad, la conductora se mostró feliz al anunciar a sus seguidores que se reincorporó a su trabajo. En este tiempo Odalys ha dado detalles de cómo llevó la enfermedad.

Con un mensaje compartido la mañana de este miércoles, Ramírez se mostró muy agradecida de estar saludable.

“Hoy regresé a mi amado noticiero vía remota . Gracias a Dios por la tecnología , que me permitirá seguirles informando en esta cuarentena . Este virus no va a poder conmigo . Mi felizometro está a tope ! Cada día me siento mejor”, escribió.