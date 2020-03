Odalys Ramírez no puede abrazar a su hija en su cumpleaños

View this post on Instagram

#GiaDeMiCorazon hoy cumples 4 años y vibro de felicidad por que estamos tan orgullosos de ti . Amamos tu tenacidad , inteligencia , bondad y esa chispa que tienes en cada comentario que haces . Este ha sido un gran año para ti . Te convertiste en hermana mayor y asumiste el reto como la tremenda mujercita que eres . Pasaste por muchos cambios como una verdadera campeona . Conociste a tus princesas favoritas . Aprendiste a andar en triciclo , aprendiste a patinar y perfeccionaste tu nadada al punto de que pareces una verdadera sirena en el agua . Este año aprendiste a dormir toda la noche sola en tu cuarto . Haz demostrado que eres una persona fuerte y segura de lo que quieres . Amo que siempre buscas una explicación lógica para este mundo tan loco que nos rodea . Amo que seas sensible y entregada con el alma cuando de verdad quieres a alguien . Me encanta que no paras de hablar y nos cuentas hasta el último detalle de tu vida , aunque no te lo pregunten . Amo tu inocencia , como abrazas tus fantasías y tus sueños . Amo que ames la magia , las matemáticas, las misiones y hacer tareas . Amo cada uno de tus shows , como cantas las canciones de “Frozen 2” y como te apasiona interpretar tus temas favoritos . Amo como bailas con papá cada noche Antes de dormir . Llegaste a iluminar los días de esta familia . Feliz vida mi amorcita linda ! Feliz vuelta al sol ! Felices 4 años ! Te amamos hasta el infinito y los mares salados 💖💙