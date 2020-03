Odalys Ramíez sale a tomar aire tras tener Covid-19

View this post on Instagram

Hoy salí al jardín a tomar un poco de aire . Fue refrescante y renovador. Está siendo un proceso difícil , pero con disciplina y paciencia vamos a lograrlo . Gracias a todos por sus oraciones y lindos deseos . Las tos está controlada y la falta de aire ya casi se va . Hoy fue mucho mejor que ayer . #Cuarentena #Covid19