Odalys estuvo trabajando con síntomas de Covid-19

Hola a todos . Ayer me hice la prueba del COVID19 y salí positiva . Ya estoy aislada . Tomando todas las medidas con esta nueva información . A reserva de que llevo 3 semanas siendo muy cuidadosa . Ni hablar , me tocó y aquí les comparto mi experiencia . Espero que ayude a seguir creando conciencia . Cuídense mucho , por ustedes y la gente a su alrededor . De antemano gracias por los buenos deseos !