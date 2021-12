¿Octavio Ocaña tiene un HIJO no reconocido? Su hermana lo explica

Continúan los rumores acerca de la vida privada del actor Octavio Ocaña, pues ahora, a un mes de su fallecimiento, una ex novia del intérprete reveló vía redes sociales tener un hijo del famoso del que incluso exhibió fotografías.

Georgina García es la joven con quien presuntamente el artista sostuvo una relación sentimental antes de conocer a Nerea Godínez, su prometida. Sin embargo, de acuerdo con la declaración de la primera chica, Ocaña es el padre de su hijo que nació el pasado mes de octubre.

Dicha noticia se reveló en el programa ‘Chisme No Like’, emisión de televisión orientada a la difusión de temas de entretenimiento, misma que tiempo atrás señaló la presunta paternidad de Octavio.

“Cuando estuvo la vidente Bertha en el programa habló sobre un supuesto bebé en la vida del actor, sin embargo, nos imaginamos que era el bebé de su prometida Nerea Godínez, sin imaginar que tal vez Ocaña sí tuvo un hijo”, detallaron los conductores.

Tras emitir el mensaje de García, decenas de seguidores manifestaron su asombro al resaltar el gran parecido del pequeño con el intérprete, ya que, afirman, ambos son pelirrojos y tienen rasgos en común que bien podrían ser los de padre e hijo.

Hermana de Octavio Ocaña niega la presunta paternidad del actor

En entrevista con ‘De primera mano’, Bertha Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, explicó la difícil situación que enfrentan ella y su familia ahora que la muerte del famoso dio pie a innumerables rumores.

A través de un enlace en directo, la joven mencionó lamentar el rumbo que tomó el caso de su hermano y añadió que sólo ellos son conscientes de toda la realidad.

Asimismo, Bertha Ocaña aclaró que los únicos integrantes que por ahora conforman su familia son ella, su hermana gemela, así como sus padres:

Cuando yo me refiero a mi familia me refiero a mis padres y a mi hermana… Ellos son mi única familia, la familia de Octavio Ocaña, no hay más miembros”, sentenció.

Con esta declaración, la hermana de Octavio Ocaña niega la supuesta paternidad del artista de la que tanto se mencionó en los últimos días.