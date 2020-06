Nuevo programa de Laura Bozzo cocina pelea entre Adame y Carlos Trejo

Nuevo programa de Laura Bozzo. Parece que el siguiente programa de Laura sin Censura planea traer las más grandes peleas del espectáculo a la pantalla chica en una especie de escandalosa terapia, y quién mejor para preparar esto que Magda Rodríguez, la mente detrás de Enamorándonos. Se dice que la Bozzo llevó a su set a los archienemigos, Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Según reporta el programa Chisme no Like de Elisa Beristain y Javier Ceriani, Bozzo luego de que el programa de Bozzo sentara a Frida Sofía y Christian Estrada frente a frente para que ella le gritara que “no le perdonaría que la engañara con su madre”, ahora serán Adame y Trejo los que se sentarán a decirse sus verdades.

Sin embargo las grabaciones no habrían salido bien, pues según el programa de Beristain, Adame no aguantó y en medio de insultos abandonó el set de grabación, debido a que no sabía de la presencia de Carlos Trejo.

Laura sin Censura, el nuevo programa de Bozzo

Magda habría tratado de calmarlo, sin embargo Adame no se contuvo y se fue del set entre varios insultos hacia su enemigo. Habrá que esperar a ver si se grabó en realidad el programa.

Este tipo de movidas es algo que le encanta hacer a Rodríguez, no olvidemos la vez que llevó a Atala Sarmiento al foro de Hoy con el afán de confrontarla con Legarreta y Galilea Montijo, sin embargo las conductoras no se prestaron para el show y no salieron a cámara.

Por otro lado se dice que en el nuevo programa, además del cazafantasmas y el conductor, se dice que Frida Sofía y Christian Estrada fueron los padrinos del show, además de que Bozzo encarará a Karla Panini y Américo Garza luego de la entrevista que dio con Gustavo Adolfo Infante.

Así es como preparan el nuevo programa de Laura Bozzo con escandalosas personalidades invitadas.

