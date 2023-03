Nuevamente el ex integrante de OV7 Kalimba fue señalado por acoso sexual, ahora en contra de la cantante Melissa Galindo, quien lo acusó de tocamientos indebidos y propuestas indecorosas.

A través de un en vivo en Instagram la artista contó que en 2020 Kalimba la invitó a ser parte de su disquera y después de eso empezó a ser víctima de acoso por parte del cantante.

La primera vez que la tocó sin su consentimiento fue luego de un concierto en Monterrey, cuando ambos había tomado unos tragos y se dirigían al hotel donde ella se hospedaba para dejarla.

“Se sentó a mi lado y de pronto sentí que algo tocó mi vag, o sea su mano recorrió hacia arriba a mi vag. La neta entré en shock, me cerré, pero no dije nada”, relató.

Nuevamente acusan a Kalimba de acoso

Confesó que en el momento se sintió desprotegida y trató de excusarlo; por lo que siguió trabajando para él.

Sin embargo, el intérprete de “se te olvidó”, intentó manosearla por segunda ocasión cuando se dirigían a una fiesta.

“Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo y volví a sentir la mano hacia arriba, pero esta vez movió los dedos y ahí si me shockeé, me volví a cerrar y me fui aterrada a su casa”, recordó.

Dijo que después de esa ocasión contrató a un abogado para deshacer el contrato que tenía con su disquera.

Cabe recordar que en 2010 el cantante fue acusado de abusar de una menor de edad, tras un show que ofreció en Chetumal.

