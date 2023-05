Se viralizó uno de los en vivos de la influencer Yeri MUA, en el que su pareja, el TikToker Naim Darrechi, dijo que su fantasía era atropellar a una mujer gorda.

Esta declaración contundente se produjo después de que Yeri lo cuestionara sobre las personas que no saben cruzar la calle.

“Uy, si me pasa alguien lo atropello. Tengo ganas de atropellar a alguien, tengo un fetiche. Si se me paran adelante me cumplen la fantasía. Una gorda tengo ganas de atropellar”, expresó.

Estas palabras tomaron por sorpresa a la creadora de contenido quien de inmediato lo reprendió y le pidió que no hiciera esos comentarios porque estaban en vivo.

Novio de Yeri MUA dice que su fantasía es atropellar a una mujer “gorda” en pleno en vivo

“Amor no digas eso, no digas esas cosas estoy en vivo. Te van a volver a funar”, comentó con una expresión de susto.

Cabe resaltar que Naim Darrechi es de origen español y está acusado en su país por los delitos de atentado y agresión sexual.

En abril pasado fue detenido en Boca del Río por alteración del orden público.

Que gran tipo ese naim 🙄🙄 que horror cómo puede haber hombres así pic.twitter.com/Gr5qoPoCRX — Chemita Adame (@chemita_adame) May 20, 2023

