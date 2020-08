Novia fantasma es captada en video de cámara de seguridad. Captan a una novia fantasma en video en una construcción en Inglaterra. La aterradora imagen ya está dando mucho de qué hablar en la red.

Dentro de una construcción en Birmingham, Inglaterra, el aterrador video de una novia fantasma fue captado, la mujer estaba paseándose por estos lugares.

Los trabajadores afirman que las cámaras de seguridad captaron movimiento por la zona y ellos tuvieron que ir a ver de qué se trataba.

El jefe de seguridad del lugar, afirmó que después de lo ocurrido en la construcción le costó volver a dormir, debido a que estaba muy asustado por lo que presenció. La imagen que presentaron es la que el programa capturó del video y dejó impresionados a miuchos.

so my dads building site in birmingham has a CCTV camera alert which flashes when there’s movement, and this morning it took this photo. 10 mins later security went to check and found NOTHING. weird as fuck 😕 pic.twitter.com/8AWSx8odrE

— megs (@_meglittle) August 18, 2020