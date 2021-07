Noelia lanza fuerte crítica a Karol G por cantar con mariachi: “Falta de respeto”

Noelia lanza fuerte crítica a Karol G.- La cantante de género urbano Karol G dio mucho de qué hablar durante su presentación en Premios Juventud, pues interpretó el tema “200 copas” acompañada de un mariachi. Este hecho no fue del agrado de muchas personas, incluyendo a la cantante Noelia y no se guardó nada.

A través de sus redes sociales, Noelia no dudó en pronunciarse sobre la presentación de la colombiana. Si bien comenzó su mensaje aplaudiendo los logros de Karol G, también incluyó su descontentó ante el recurso de los mariachis.

“Nada más hermoso que ver una chica noven como Karol triunfar. Been there, done that! Es lo máximo, pero nada más triste que gane por la derecha, y por la izquierda salpique de lodo algo que es sagrado”, comenzó el mensaje que acompaña una imagen de la famosa.

Noelia sustentó su opinión argumentando que fue una falta de respeto a la música regional mexicana y al mariachi, pues cantó de una manera que consideró poco apropiada.

“Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México mi familia política, todos son pilares de la música Ranchera y de mariachi, y están indignados. Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más, porque eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese género día con día. Eso no es agradable”, agregó Noelia.

Otro punto que destacó fue que Karol G utilizó “groserías” al interpretar la canción: “Nadie utiliza frase soez como hijo de tu p… en televisión nacional y menos cantando con mariachi ¡Qué barbaridad! tú puedes hacer algo mejor, hazlo sin lodo. Respeto ante todo”.

