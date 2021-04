La famosa cantante Noelia sorprendió a más de uno con las desgarradoras declaraciones en las que destapó su historia de abuso a manos de uno de sus maestros, cuando solo tenía 9 años de edad.

En entrevista con el programa “Suelta la Sopa”, la intérprete se mostró vulnerable al relatar las agresiones sexuales de las que ha sido víctima a lo largo de su vida. Una de ellas cuando estudiaba, y la otra en 2003, a manos de su manager y padrastro, Carlos “Topy” Mamery.

Sobre el ya sonado escándalo, la intérprete de “Como duele” agradeció haber cerrado ese ciclo y estar alejada de su agresor.

“Este señor (Carlos Mamery), que gracias a Dios ya no está aquí, desde el primer día que me conoció estaba haciendo cosas indebidas, pero la verdad ya no vale la pena hablar de eso”, agregó.

Luego de ser cuestionada sobre este último episodio, Noelia decidió destapar otro abuso. De acuerdo a sus declaraciones, antes de su padrastro, sufrió abuso sexual cuando tenía nueve años por parte de su profesor.

“A los nueve años un maestro de Educación Física, me ultrajo. Estas personas que ubican a niños con vacíos para violarlos“, reveló.

Noelia relata su historia de abuso

La famosa de 41 años atribuyó su vulnerabilidad a la “falta de una figura paterna”.

“Yo no había conocido a mi papá biológico, entonces un poco eso –imagen paterna – y entonces de súbete al tercer escalón y brinca y yo te agarro y esa vez no me soltó y ahí empezó todo”, afirmó.

Además, detalló que tras la agresión, fue amenazada para evitar que denunciara. Sin embargo, Noelia no se quedó callada y lo contó a las autoridades, hecho que causó revuelo.

“Me amenazó de muerte, me dijo que si decía algo iba a matar a mi familia y así siguió toda la historia. Yo sí hablé y se hizo un lío en esa escuela porque lo había hecho a muchas niñas, el maestro terminó en la cárcel y después lo mataron. Tremendo escándalo”, concluyó.

