Noelia destapa incómodo momento con Ninel Conde y la tacha de “mal intencionada”

La cantante Noelia sorprendió a más de uno luego de destapar una presunta agresión por parte de Ninel Conde, asegurando que intentó tirarla en un reality show donde acudió como estrella invitada.

En entrevista para el canal de YouTube El Mich Tv, la intérprete de 42 años revivió el incómodo momento que vivió junto a la cantante mexicana y la tachó de “aprovechada y mal intencionada”.

De acuerdo a Noelia, Conde intentó tirarla en un show de baile: “Yo estaba como la estrella invitada y mi hicieron un homenaje… Ella no quería, no quiso el ensayo, no quiso nada, ella estaba haciendo berrinches y berrinches, haciéndolo todo difícil”.

Dicho momento ocurrió en El show de los sueños, programa que se transmitió en 2008 a través de Televisa y fue conducido por el reconocido Adal Ramones. En honor a la puertorriqueña, la producción organizó un homenaje que en el que participaron varias artistas, incluyendo Ninel Conde, quien aparentemente no quería estar allí.

Esto dijo Noelia sobre el presunto “ataque” de Ninel Conde

“La obligan, pataleteó, hizo de todo. Quiso tumbarme en vivo, nacional. Cuando ella quiso meterme un codazo para que me cayera, porque había una coreografía donde ella venía de frente, en el momento que yo iba a pasar cerca de ella o que yo estaba en el centro, ella me trató de meter un codazo”, contó Noelia.

Sin embargo, los esfuerzos de el “Bombón Asesino” se vieron frustrados luego de que Noelia se diera cuenta de su intención, pues logró esquivar su “ataque”.

“Dime que si es o no es una mal intencionada y que usa su libre albedrio para hacer cosas malas (…) No es una buena persona y todos lo sabemos. Eso es una bobería, las cosas que yo he escuchado”, añadió la intérprete de Como duele.

