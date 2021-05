“No tengo casa”: Carlos Bonavides revela que perdió su patrimonio; pide ayuda a AMLO

El actor Carlos Bonavides, conocido por su papel de “Huicho Domínguez”, se mostró más vulnerable que nunca al revelar que perdió todo su patrimonio en una querella legal. Por esta razón, hizo un llamado al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con varios medios de comunicación, el actor indicó que su pérdida se originó como resultado de su batalla legal en contra de Porfirio Castillo, un cirujano plástico que realizó un mal procedimiento a su esposa hace más de diez años.

De acuerdo a Carlos Bonavides, el proceso legal en el que se ha visto envuelto por casi una década lo ha hecho desembolsar grandes cantidades de dinero para llevar el caso en los juzgados.

“Unos licenciados nos bajaron dinero, otros licenciados nos bajaron dinero, y desaparecieron, o sea que la justicia no es expedita. Todos los 26 años de Huicho Domínguez los gasté, no tengo dinero, no tengo casa, rento un departamento”, señaló el participante de Las estrellas bailan en Hoy.

Asimismo, el actor exhortó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a apoyarlo para agilizar la demanda que interpuso en contra del cirujano.

“Yo llamo al Presidente Obrador, lo llamo porque yo le ayudé en su campaña para que me ayude a que se arregle esto, porque yo me quedé sin patrimonio. Le hablo al Presidente para que llame a la justicia y detengan a este criminal (…) que me ha hecho gastar tanto dinero, y que siempre se ha huido de la ley”, agregó Bonavides.

Te puede interesar:

AMLO asegura que tuvo que ver con la denuncia contra Adrián de la Garza

Aislinn Derbez fue hospitalizada de emergencia: “Estos días no fueron fáciles”

Carlos Bonavides reiteró que el cirujano debería estar en la cárcel, y solicita que se le indemnicen por lo menos con el 10 por ciento de lo que ha gastado.

“Tuvimos que vender la casa, tuvimos que vender dos camionetas, bueno, ¡terrible! (…) llevamos como 10 millones de pesos“, señaló el histrión de 80 años.

Para finalizar, “Huicho Domínguez” aseguró que su caso no ha sido resuelto debido al sistema legal mexicano, señalando que “no pelan, no les interesa, ¿Cuál cuarto cambio?… ¡mis hu*vos!, no hay justicia, no hay nada, no les interesa que la gente se muera, que la gente tenga estas deficiencias, les vale madres.”

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.