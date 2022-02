“No soy un fraude”, Simon Leviev ‘El Estafador de Tinder’ da su versión luego de que documental de Netflix lo expusiera

Shimon Hayut, mejor conocido como Simon Leviev ha sido una de las personalidades más comentadas del último mes en redes sociales gracias al documental “El Estafador de Tinder”, en donde quedó evidenciado cómo estafó y le robó a tres mujeres de distintos países con la misma táctica.

Sin embargo, Shimon Hayut, dio a conocer su versión de los hechos, en donde aseguró que el solo quería conocer a chicas y divertirse.

“Solo era un chico soltero que quería conocer a algunas chicas por Tinder. No fueron ni estafadas ni amenazadas”, comentó Simón para una entrevista con el medio Inside Edition”.

Además, el israelí aprovechó para presentar a su nueva pareja, quien comentó que su novio en ningún momento le ha pedido dinero. “Dios mío, es como si alguien pudiera construir una historia tan falsa”, aseguró la joven.

¿Qué dijo Shimon Hayut acerca del documental de Netflix?

El israelí reveló en la entrevista que todo lo que se dice de él no es verdad y que la versión que pintó el documental de Netflix acerca de su vida, no es real.

Además, se negó a admitir que había estafado a cientos de mujeres alrededor del mundo, sin embargo, las autoridades afirmaron que el monto total que le robó a sus víctimas, es de aproximadamente 10 millones de dólares, información que también negó Simón.

Finalmente, el estafador comentó que él no era un farsante y que él cuenta con un sustento económico que le permite darse una vida de lujos.

“No soy el hijo de un magnate de diamantes. Nunca me presenté como tal. No soy un fraude ni una falsificación. La gente no me conoce así que no puede juzgarme. Soy el caballero más grande del mundo”, comentó “Me sorprendió cuántas chicas me querían y cuántas chicas se ofrecieron a viajar para encontrarse conmigo sin que me conocieran. No soy ese monstruo que todo el mundo ha creado”.

Shimon Hayut quedó expuesto con la investigación periodística que realizó Natalie Remøe Hansen, en compañía de Kristoffer Kumar, Erlend Ofte Arntsen y Tore Kristiansen, en el 2018.

Simón fue capturado en Grecia y deportado a su país,pero allí logró escapar y evitó el juicio.