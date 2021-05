A solo unas semanas de sorprender con su trabajada figura, Chiquis Rivera vuelve a acaparar los titulares tras responder a quienes la criticaron por decir que el agua con limón ayuda a perder peso.

La cantante de regional mexicano siempre ha sido el blanco de críticas por su curvilínea figura, y aunque ha demostrado estar feliz consigo misma, esto no detiene a quienes aseguran que “se ha hecho unos arreglitos”.

Dicha polémica sobre su escultural figura resurgió luego de que Chiquis compartiera un video en el que se aprecia más delgada, detallando que esto fue resultado de un infalible método casero: agua con limón.

Su afirmación desató la ira de los internautas, pues a sus ojos, esta habría sido gracias al bisturí y no a un remedio casero.

“No tiene nada de malo (las cirugías) lo malo es que diga mentiras, que la barriga se le está bajando por el agua con limón“; “Lipolimón se llama”, fueron algunos de los mensajes que llenaron las redes de Rivera.

Así respondió Chiquis Rivera a los ataques

A pesar de haberse mantenido en silencio por algunas semanas, Chiquis Rivera finalmente respondió a los ataques recibidos tras su remedio casero.

Por medio de sus redes sociales, la intérprete de “Paloma blanca” aseguró que no se ha sometido a ninguna cirugía estética y que de haberlo hecho no tendría problema en decirlo.

“Para que vean que sí me tomo mi agüita tibia con limón. Mucha gente dice ‘no es cierto’, o sea, obvio no sólo es un agua mágica con limón y vas a perder peso. Hay que cuidarse y hacer ejercicio y si quieren hacerse la lipo, pues háganse la lipo, pero yo en esta ocasión no“, contó mientras bebía su agua con limón.

“Hablando enserio, la verdad sí tiene muchísimos beneficios. Al tomarse el agua tibia en la mañana antes de consumir cualquier cosa, ayuda a quemas grasa, pero también ayuda al sistema inmune, digestivo, la circulación. Es en serio, neta”, agregó Chiquis Rivera.

