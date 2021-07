Alvaro Ramos/El Dictamen

Esta semana inició por el Canal de Las Estrellas el nuevo Reality Show “Los Chiquillos de Hoy”, contando con la participación de Andrea Legarreta, Carlos Espejel y Mariana Ochoa como jueces.

En entrevista con los lectores de El Dictamen, Ochoa comentó como llegó a sus manos este proyecto: “Hace unas semanitas estuve de invitada en el programa de ‘Hoy’, comentando y cotorreando con Andy Rodríguez (a quien tengo muchos años de conocer); al igual que a nuestra querida Magda con quien trabaje en muchas ocasiones, (que la saludo hasta el cielo). Hablando dije que mi verano estaba muy tranquilo, que si me querían invitar a algo, pues acá ando”, señaló.

Así se incorporó Mariana Ochoa a “Los Chiquillos de Hoy”

De repente, el jueves me habla Andy y me dice ‘Marianita, deseo concedido, arrancas el lunes como juez, es de lunes a viernes’, y la verdad es que yo tenía planeadas unas vacaciones, pero dije, ‘me encanta la idea’, las pospongo, no me importa. Para mí es una oportunidad padrísima, porque nunca había sido juez. Son muchos años de experiencia, y la verdad transmitirle mi experiencia, consejos a niños que están desarrollando sus carreras, para mí es un privilegio. Entonces dije ‘Sí Andy, ¿dónde firmo?, ¿me lanzo para allá en la tarde?’, y me dijo ‘No no no, tú no te preocupes, nos vemos mañana con calma’; literal me aviso dos días antes, me invitó, aunque más bien me aviso, y yo dije que sí'”, agregó.

Trabajar con niños nunca es fácil, por eso: “Siento mucha responsabilidad por tratarse de niños, aunque tengo dos cosas muy claras (porque además mis hijos que tienen 7 y 5 años me lo hacen notar todo el tiempo). Los niños no son tontos, hay que decirles las cosas como son, y en segunda, por ser niños son más sensibles que un adulto; yo lo estoy viendo como una oportunidad. Quizá se contradice un poco, pero en lugar de juzgarlos y criticarlos, intentaré decirles que cosas pueden corregir, que clases pueden tomar de más, como pueden aprender estilo, porque apenas están en desarrollo”.

Mariana Ochoa utilizará su experiencia para guiar a los participantes

Compartir escena con dos celebridades del medio del espectáculo siempre impulsa a destacar los puntos fuertes de cada uno, es por eso que “Somos tres personas que tenemos más de 30 años en el medio artístico, la verdad es que los tres tenemos talentos muy diferentes. En mi caso soy cantante y también bailo. Creo que mis consejos van a ser muy técnicos en cuestiones de si la voz está bien colocada, si el paso lo ensayaron bien o no; de repente las cosas técnicas podrían traducirse en crueles al corregirse, pero mi intención no es esa.”

“Obviamente siempre seré cuidadosa, pero como se lo dije a una nena hermosísima que se presentó hoy (y le compartí que mi hija también toma clases de canto), ‘las cosas por su nombre, ni modo mi amor los nervios te ganaron, y pues desafinaste, tienes que ensayar un poquito más’, no quiero ser barco, pero tampoco quiero ser cruel, a ver que me deparan estas semanas que vienen“, agregó.

El ser madre para ciertos papeles o puestos resulta una ventaja, en el caso de Mariana: “Definitivamente, porque sé hablarle a los niños. De repente hay personas que creen que se les puede hablar como un adulto. Es cosa de hablarles serio y con los términos, no volviéndose uno infantil para que te entiendan, porque no es necesario. Yo lo veo como una oportunidad para ellos, para corregir cosas que les hace falta”.

Para terminar: “Estoy sorprendida porque apenas llevamos 3 días y la gente sí quiere ver nuevos talentos, y en “Hoy” se abre esta oportunidad. Los invito a que lo vean, a que nos digan que participantes les gustan, que nos digan a los jueces si estamos siendo muy barcos o demasiado exigentes, o demasiado exagerados. Participen con nosotros y vivan un momento muy divertido de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía”.

