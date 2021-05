Luego de varios meses de silencio en torno a la polémica en la que se han visto envueltos Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía, Silvia Pinal finalmente compartió su lado de la historia. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo compartimos.

En entrevista con Mara Castañeda, Silvia Pinal dio su veredicto sobre las acusaciones de su nieta Frida Sofía, favoreciendo a su ex esposo Enrique Guzmán.

Para la madre de Alejandra Guzmán ha sido difícil dar declaraciones sobre el tema, ya que ha tratado de mantenerse alejada de los dimes y diretes.

“No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar“, dijo la conductora de Casos de la vida real.

Ante los ataques que ha recibido el cantante de “Payasito” por la turbia relación que mantuvo con ella, Silvia Pinal indicó que si bien él no le ha pedido perdón, ahora mantienen una relación cordial.

Te puede interesar:

“Pareces puerco”: la crítica de Silvia Pinal que hizo que Frida Sofía dejara de comer

“No es un santo”: Maxine Woodside arremete contra Enrique Guzmán

“No, pero yo no esperaba que me pidiera perdón, yo quería dejara de hacer lo que me hizo, de fastidiarme, de hacer lo que me hizo y que me dañó mucho, y es muy fuerte en esos momentos que no tienes con qué medirlos ni con qué salir adelante si no tienes los pantalones bien puestos”, agregó.

Asimismo, aseguró que Enrique Guzmán mantiene una relación muy cercana con todos sus hijos; sin embargo, Alejandra Guzmán es su favorita.

“Hace poco hicieron el bautizo y pues feliz y fascinada porque él siempre también me ve con cariño, no es una cosa de rencores, quiere mucho a Alejandra, a Luis Enrique no tanto, a Alejandra“, indicó.

Para finalizar, Pinal reveló que hace varios meses no establece contacto con su nieta Frida Sofía, pues radica en los Estados Unidos: “Frida es mas libre, vive mucho en EU, le gusta mucho EU, el inglés“.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen