“No estoy bien”: Alejandro Sanz preocupa a sus fans con desolador mensaje

“No estoy bien. Estoy triste y cansado”, escribió en Twitter el cantante español Alejandro Sanz la noche del viernes, causando preocupación entre sus fans.

El baladista de 54 años se sinceró con su público y externó sus sentimientos, señalando que independientemente de los escenarios y de la fama que lo rodea, a veces simplemente “no quiere estar”.

“Se que hay gente que se siente así, si te sirve yo me siento igual”, agregó.

Ante esto, colegas y fanáticos aplaudieron su valor de mostrarse vulnerable y le enviaron mensajes de ánimo.

Alejandro Sanz se encuentra en medio de una gira por américa latina y también se presentará en algunas ciudades de Estados Unidos, en octubre próximo.

Recientemente perdió a un pariente cercano y a uno de sus mejores amigos.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me…