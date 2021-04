Luego de muchos meses de especulaciones, Diego Boneta y Renata Notni se dejaron ver juntos en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser cuestionados sobre su romance, dieron mucho de qué hablar… ¡sigue leyendo para más detalles!

Las imágenes del reencuentro fueron difundidas por el programa de espectáculos “Sale el Sol”, y de acuerdo a varios reportes, la pareja estaría tomando un vuelo a Puerto Vallarta para vacacionar.

Al ser abordado por un grupo de reporteros y cuestionado sobre su romance con Notni, el protagonista de “Luis Miguel: la serie” se limitó a decir que no hablaría sobre su vida privada.

“Saben que de mi vida privada no hablo. Lo único que les puedo decir es que la segunda temporada de Luis Miguel, la serie está a punto de salir, enfatizó sin dar detalles de la “relación”.

Por su parte, Renata Notni negó que tomaría el mismo vuelvo que Boneta y salió corriendo hacia la sala de abordaje del aeropuerto.

“Me voy de vacaciones (…) ¿A Puerto Vallarta? No, ¿de dónde sacan eso? Denme chance porque voy tarde y me va a dejar el avión. Los tengo que dejar, pero les agradezco el tiempo”,

A pesar de la negación de la actriz, Notni y Boneta fueron captados nuevamente juntos en la sala de espera.

Recordemos que los rumores sobre una relación entre Diego Boneta y Renata Notni comenzaron a finales de enero pasado, cuando el periodista Alex Kaffie lo reportó.

