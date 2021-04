“No es un santo”: Maxine Woodside arremete contra Enrique Guzmán

En medio de la polémica que envuelve a la familia Guzmán, Maxine Woodside señaló que Enrique Guzmán “no fue un caballero” y recordó el día que mató a un hombre.

Durante su programa Todo para la mujer, Maxine no se guardó nada y despotricó en contra del abuelo de Frida Sofía.

“Hubo una época en la que balaceó a un taxista o a un mesero y lo mató. Que ahora digan que es un santo y un caballero ¡no! A lo mejor es un caballero hoy día, pero nunca fue un caballero“, indicó la presentadora.

Para sustentar su declaración, Maxine Woodside recordó los malos ratos que presuntamente Enrique Guzmán le hizo pasar a su ex esposa y madre de Alejandra, Silvia Pinal.

“Pegarle a una mujer como le pegaba a Silvia Pinal… un día él la persiguió balaceándola y ella salió corriendo en camisón a casa de su amigo Carlos Piñar y todavía llegó a la casa de éste a balacear la puerta … esas no son cosas de un caballero”, agregó.

Luego de retomar esos episodios en la vida de Enrique, la conductora reveló que ella también vivió “malos momentos” junto a él.

“Era muy violento y agresivo. Ahora resulta que es un santo. Ahora sí es un santo, a lo mejor, porque ya pasaron los años, porque ya sentó cabeza, porque ya no toma, porque ya no se mete nada y está casado hace muchos con Rosalba… los años te aplacan, pero cuando era chavo, más joven, ¡nombre! A mí no me lo cuentan“, aseveró.

Maxine Woodside confesó un altercado con Enrique Guzmán

Para finalizar, Maxine Woodside reveló que “mi hijo manejaba la carrera de Alejandra Guzmán y cuando se separaron Enrique Guzmán nos demandó“.

Sin embargo, como resultado de la mala relación que quedó con el cantante sufrió un trago amargo.

“Un día mandó a dos jóvenes, que amagaron a mi chofer, se metieron a mi casa, robaron y me cortaron todas las mangas de mis sacos. Cuando los agarraron declararon que Enrique Guzmán los mandó a que fueran a robar a mi casa, así es que a mí que no me cuenten que Enrique Guzmán es un santo”, concluyó.

