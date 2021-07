Niurka tacha a Raquel Bigorra de “traicionera y desgraciada”

La vedette Niurka Marcos no le da tregua a la polémica y de nueva cuenta encabeza los titulares tras criticar fuertemente a su compatriota, la conductora y actriz Raquel Bigorra. ¿Cuál fue la razón? Aquí te lo contamos.

A un mes de que una gran cantidad de celebridades, incluyendo a Raquel Bigorra, utilizaran sus redes sociales para publicar mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Niurka la criticó duramente.

En entrevista con varios medios de comunicación, la cubana se pronunció ante las acciones que Bigorra desempeñó durante la veda electoral del pasado junio.

“De Raquel Bigorra yo no opino nada. Yo doy mi opinión, que es muy importante y muy valiosa a quién vale la pena. A la persona traicionera, mentirosa, desgraciada, persona ingrata no“, dijo a las cámaras del programa Sale el Sol.

A pesar de los intentos de los periodistas, Niurka Marcos reiteró que está cansada de las personas ingratas y prefiere no darles atención, por lo que desvió el tema de Raquel Bigorra.

“Mi vida está llena de personas ingratas, estuvo o ha estado. Ahora no, porque gracias a mi santito, a mi Diosito y a mis amistades me quitan de al lado mío toda la mierda. De ella no quiero saber nada“, aseveró.

Cabe recalcar que la hija de Niurka, Romi Marcos, también se vio involucrada en el escándalo del Partido Verde, y en su momento, salió en su defensa.

“Esto es para todos los que le están diciendo vendida a mi niña. ¿De cuando acá tú eres su dueño? ¿En qué momento se comprometió contigo o dónde te firmo? ¿Qué le has aportado?”, dijo la vedette a través de su cuenta de Instagram.

