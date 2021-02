Niurka sobre la operación de su hija: “Le reconstruyeron los senos”

La cubana Niurka Marcos rompió el silencio sobre el calvario que vivió su hija Romina, tras ponerse implantes en los senos. ¡Te contamos todos los detalles!

Luego de que Romi Marcos compartiera a través de sus redes sociales que había tenido una cirugía para removerse los implantes de senos, su madre, la controversial Niurka, habló al respecto.

En entrevista con el programa De Primera Mano, la actriz señaló que la cirugía de emergencia se debió a una negligencia médica ocurrida hace varios años.

“Hace 5 años le pusieron una prótesis arriba del músculo, y otra prótesis debajo. Y esto lo sé por el experto, el médico que la atendió”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones de Niurka Marcos, su hija Romina habría sido mal operada cuando tenía 20 años.

“Le generó molestias, dolores de espalda, de cabeza, desgarre de los músculos. Lamentablemente mi hija sufrió bastante las consecuencias de negligencia médica”.

MIAMI BEACH, FL – MARCH 15: Kate del Castillo arrives at the Premiere Of Netflix’s “Ingobernable” at Colony Theater on March 15, 2017 in Miami Beach, Florida. (Photo by John Parra/WireImage)

Ahora, 5 años después, su hija Romina tuvo que se operada para retirarle los implantes y reconstruir la zona dañada por la antigua cirugía.

Te puede interesar:

Maxine Woodside sufrió fuertes reacciones tras recibir vacuna contra Covid-19

¡Más fuerte que nunca! Rafael Amaya reaparece tras años de ausencia

“Delicada de salud, porque no fue por vanidad, o por ‘me voy a poner las chichis’, no. Al contrario. No le quitaron los implantes solamente, le reconstruyeron los senos, porque además la lastimaron porque se las pusieron muy mal”, afirmó Niurka Marcos.

Niurka concluyó diciendo que en esta ocasión no se separará de Romina y estará junto a ella en el doloroso proceso de recuperación.

“Angustiadísima y con muchísimo cargo de conciencia, porque hace 5 años cuando la operaron, yo había programado de la mano de Romi, la operación. Fue un regalo que yo le hice”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.