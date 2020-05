Niurka recuerda su enemistad con Edith González. Si por algo se caracteriza la vedette cubana es por no tener pelos en la lengua al momento de hablar de varios temas del espectáculo. Ahora recordó a la fallecida Edith González pero no precisamente por algo bueno, pues aseguró que la pasó muy mal grabando Salomé a su lado.

En la entrevista que le hicieron a la cubana en La última y nos vamos, Niurka confesó que entre 2001 y 2001 que trabajo en la famosa telenovela, González y ella enfrentaron su gran rivalidad y problemas, pues la fallecida artista hablaba mal de ella y de su entonces esposo, el productor Juan Osorio.

Recordemos que Niurka fue criticada porque a poco de la muerte de Edith la prensa le preguntó quién había sido la mejor “Aventurera” y la vedette dijo que ella.

Según Niurka ella hacía lo posible para pasar desapercibida en la telenovela, sin embargo la tensión era evidente entre ambas.

“Aunque me la pasaba pecho tierra, bajo perfil. Aquella (Edith González) me tiraba pero con ‘fa sostenido’, entre ella y el profesor Jiménez, los dos que en paz descansen, me traían jodidos. Jodida, pero jodida a mí y a Juan porque decían horrores también de él”, confesó Niurka a Yordi Rosado.