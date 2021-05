¡Es-cán-da-lo! Niurka Marcos hace topless en plena entrevista con Gustavo Adolfo Infante

La vedette Niurka Marcos siempre ha destacado por sus ocurrencias e irreverencia, y la última entrevista que realizó fue otra demostración de este hecho.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “De Primera Mano”, la cubana decidió mostrar sus senos en televisión nacional. ¿Cuál fue la razón? Aquí te la contamos.

El momento ocurrió luego de que la vedette fuera cuestionada sobre sus recientes publicaciones en Instagram, donde Niurka posó topless en la playa de Zipolite en Oaxaca.

“Que la gente sepa que este lugar da salud en muchos aspectos, pero cero promiscuidad. Aquí ves a una pareja de ancianitos tomados de la mano al desnudo total, caminando a la orilla de la playa; a cuatro chamaquitos niñitos jugando alrededor de ellos sin que le llame absolutamente nada la atención”, indicó sobre las fotos ahora censuradas por la plataforma.

Además, la ex pareja de Juan Osorio aprovechó para declarar que si bien todo su cuerpo es producto del ejercicio, la única parte que sí ha sido tocada por un cirujano es su busto.

Niurka podría volver a la obra “Aventurera”, según Juan Osorio

Niurka se lanza contra Lorena Herrera por el dióxido de cloro

“Sí, porque no tenía. Tenía dos huevos, pero fritos. (Me operé tres veces) primero me puse para tener, después me puse para presumir un poco más, después me puse para estar a la moda porque yo tenía las prótesis que redondas y estas son de bota, por eso estas se ven más naturales”, señaló.

Tras compartir su perspectiva sobre dichas imágenes, Niurka no dejó pasar la oportunidad de mostrarse como dios la trajo al mundo en pleno programa en vivo.

Niurka verdaderamente le hizo así 🤘🏻🤘🏻🤘🏻 a la televisión abierta. pic.twitter.com/0AAsFA9GI1 — César Doroteo (@CesarTeo) May 19, 2021

El momento que causó furor en redes y que impactó a los conductores del programa ya fue borrado del segmento publicado en el canal oficial del programa en Youtube.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.