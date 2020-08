Niurka explota contra Livia Brito: ¡La cag* horrible!. Y es que Livia ha desatado polémica tras golpear a un paparazzi hasta sangrarlo…

Así es, la polémica actriz reprueba la actitud de su compañera contra fotógrafo y le recuerda que es una persona pública, expuesta a ser captada por las cámaras.

Niurka Marcos arremetió en contra de Livia Brito luego de que la también cubana y su novio agredieran a un paparazzo durante sus vacaciones en Cancún.

A pesar de que su ex Juan Osorio salió en defensa de la actriz y no descarta incluirla en su nuevo proyecto, Niurka se mostró molesta con la actitud de su colega.

“Livia Brito, no es personal, a mí me caes muy bien, eres una bella niña, pero la cag… horrible, no puedes agredir. El paparazzi está haciendo su trabajo y si no quieres que pase eso pues no te expongas”.

“Eres figura muy pública, pero te digo. Más ahorita fue con un paparazzi, tú sabes toda la cantidad de personas que hay en la calle que agarran en la playa su celular sin que te des cuenta, te hacen fotos y videos y los venden a las revistas. ¿Vas a agredir y caerle a golpes a todas las personas que te graben?”, dijo.

