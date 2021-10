Niurka arremete en contra de Lyn May

Niurka Marcos criticó a la vedette Lyn May, quien recomedó ampliamiente la clínica donde a ella le aplican botox.

La legendaria vedette ha dicho a todas las mujeres que no dejen que la huella del tiempo deje marcas en su rostro, y ha recomendado al doctor Gamma, en la clínica donde ella acude a que le apliquen botox.

Pero según la revista People en Español, Niurka no se ha quedado callada ante lo dicho por Lyn May, y en entrevista al programa ‘Venga la Alegría’ dio su opinión:

“La amo (…) el juego de Lyn May es ir contra el tráfico, ¿tú crees que ella no se ha visto en el espejo y sabe que está fea?. Evidentemente va contra el tráfico, ella se está riendo de sí misma y sarcásticamente se ríe de la gente que le echa bullying”, señaló Niurka.

La cubana asegura que ella no ha recurrido al botox, y luce sus líneas de expresión con mucho orgullo:

“Yo no me he hecho tratamiento y los he exhibido en mis redes sociales. Yo tengo mis arrugas naturales como todo ser humano”, señaló.