Ningún artista responde al llamado de Pepe Aguilar y su hija Ángela. El cantante y su hija se pronunciaron luego de que Alejandra Guzmán tuviera un problema con algunos medios de comunicación luego de que ellos buscaban entrevistarla en su llegada al aeropuerto. Tanto padre como hija pidieron que los artistas no den entrevistas a ningún medio cuando lleguen a ese lugar.

Gran escándalo se armó luego de que varios reporteros trataran de entrevistar a Alejandra Guzmán en su llegada al aeropuerto la semana pasada. Luego de que la cantante arremetiera contra unos que la estaban lastimando, ella se pronunció en las redes y exigió respeto hacia ella como ella siempre lo ha dado a los demás.

Yo con mucho gusto doy todas las entrevistas que me pidan, mientras no me empujen y haya respeto de ambas partes. Entiendo que cada quien hacemos nuestro trabajo, pero RESPETO ante todo. — Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) January 16, 2020

Sin embargo el show no acabó ahí, pues el cantante Pepe Aguilar y su hija, Ángela Aguilar, quien ha alcanzado mucha fama rápidamente, se pronunciaron al respecto en rede sociales: “Queridos amigos de la prensa, los pasillos de los aeropuertos no son diseñados para hacer conferencias de prensa. Entonces ningún artista tiene por qué pararse a darles a ustedes respuestas en los pasillos de los aeropuertos para nada estamos obligados… nadie…”, dijo el cantante.

Su hija no se quiso quedar atrás e hizo un llamado para que los artistas adoptaran una posición y no siguieran a nadie: “Por qué no hacemos un movimiento donde ya los artistas no den entrevistas en los aeropuertos. No importa quién seas, no des entrevistas”, condenó.

Artistas no responden al llamado de Pepe Aguilar y su hija

Luego del fuerte llamado de padre e hija, la prensa se acercó a varios artistas para cuestionarlos. Andrea Legarreta respondió al medio De primera mano que eso es “cosa de cada quien”. Siempre y cuando haya un respeto la conductora cree que no debería tomar una postura pues todos realizan un trabajo.

Por su parte Beto Cuevas aseguró que la entrevista es muy rápida y que lo único de lo que él no habla mucho es de su vida privada. Sobre la misma línea Danna Paola dijo: “yo creo que tiene que haber un límite y un respeto que pedimos tanto intérpretes como periodistas. Además agregó que hay momentos en los que “simplemente no es tu día”.

El ex integrante de Camila, Samo se mostró muy concreto al decir que los artistas dependen de la prensa tanto como la prensa de ellos: “los aeropuertos son espacios donde los artistas vamos de gira (…) no creo que no sea un espacio no apto para hacer entrevistas. La prensa y los artistas merecen respeto”, condenó.

David Bisbal también fue cuestionado por Venga la Alegría y él dijo que como artista estás a la expensa de que te paren para preguntarte algo. “Cuando los artistas vamos por la calle estamos a expensas de que nos paren, pero es importante el respeto. Yo soy de los que piensan que si te paran no vas a decir que ‘no’. Siempre le respondo a la prensa, aunque vaya en camino al vuelo, porque nosotros tenemos una agenda de medios y tenemos que respetarla”.

Enrique Guzmán, padre de la afectada Alejandra Guzmán bromeó con el asunto. “A lo mejor no da muchas entrevistas en el aeropuerto, no lo persigue nadie. Y si quieren ustedes acercarse con la cámara de eso se trata, para eso soy artista, para que te acerques tú con tu cámara a hacerme la entrevista”.

¿Qué piensas del llamado que hicieron Pepe Aguilar y su hija Ángela?

Con información de Sale el Sol.