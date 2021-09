Luego de que se diera a conocer la noticia de la fuga de Larry Ramos mientras se encontraba bajo arresto en la casa que compartía con su esposa Ninel Conde, las miradas se han fijado en la famosa y se cuestiona si ella podría enfrentar a las autoridades por posible “complicidad”. ¿Podría ser arrestada? Aquí te lo contamos.

La tarde del pasado miércoles se reveló que el FBI se encuentra en búsqueda del empresario Larry Ramos luego de que se fugara quitándose el brazalete electrónico que lo mantenía bajo vigilancia. Sin embargo, poco tiempo después trascendió que el Bombón Asesino se encontraba en el domicilio durante el momento del escape.

La revista Tv Notas dio a conocer que tras los hechos, Ninel Conde estaría siendo interrogada por el FBI; hasta planteó la posibilidad de que la cantante sea detenida por el vínculo con su pareja. Hecho que ya fue descartado por los representantes legales de la famosa.

Tras la ola de comentarios y señalamientos ante los que se vio blanco, Ninel Conde decidió dar su versión de la historia a través de sus abogados. Allí, desmintió que enfrenta cualquier tipo de cargo o encontrarse bajo investigación.

A través de un comunicado difundido por el bufete de abogados de la famosa, se reveló que “no está sujeta a ninguna investigación de parte de las autoridades: en este momento tan sólo se encuentra recuperándose de lo ocurrido y en el proceso de entender los sucesos recientes”.

“En el remoto caso de ser requerida a cooperar con la autoridad (que hasta el día de hoy no ha sido necesario), estará dispuesta a hacerlo. Mientras tanto le he aconsejado a mi cliente no hacer declaraciones”, añadió.

Así mismo, el representante legal concluyó el comunicado afirmando que la cantante “pretende tomar acción legal en contra de quien asegure y divulgue información incorrecta que difame a mi cliente por lo delicado del tema“.

